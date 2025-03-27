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Uludağ'da kapatılan bir otelde çıkan yangına müdahale ediliyor

Uludağ'da kapatılan bir otelde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışıyor. Ekiplerin binadan bir yaralı çıkardığı bildirildi.

AA27 Mart 2025 Perşembe 06:52 - Güncelleme:
Uludağ'da kapatılan bir otelde çıkan yangına müdahale ediliyor
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Uludağ'da bir süre önce ocak ayında turizm işletme belgesi olmadığı için kapatılan otelde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, 1. Oteller Bölgesi'nde basit konaklama belgesi süresi dolan ve o dönem Milli Parklar'daki tahsis süreci sona erdiği için belediyenin iş yeri açma ruhsatını yenilemediği otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

Otel hakkında mahkemece de tahliye kararı verildiği öğrenildi.

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