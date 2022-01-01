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Uludağ'da pistler doldu

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da yeni yılın ilk günü yoğunluk yaşanıyor. Uludağ'daki kayak pistleri hem konaklayan hem de günübirlik tatilcilerle doldu.

DHA1 Ocak 2022 Cumartesi 15:57 - Güncelleme: 1 Ocak 2022 Cumartesi 15:57
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Yeni yılın ilk gününde Uludağ'da hava sıcaklığı sıfırın altında 5 derece, kar kalınlığı ise 40 santimetre olarak ölçüldü. Soğuğa rağmen otellerde konaklayanlar ve günübirlik gelenler, pistlerde yoğunluk oluşturdu. Tatilciler, kayak yapmanın keyfini yaşadı.

Yılbaşı için Uludağ'a geldiklerini belirten Bora Kara, "Buraya 3 günlük geldik. Üniversitede finallerim bittiği gibi buraya geldik. Kayak yapmanın keyfini çıkarıyoruz. Akşam da çok güzeldi. Yılbaşına eğlenerek girdik" dedi.

Cemre Şengül, "Dün Uludağ'a geldik. Otel kalabalıktı. Bugün de kayak yapmak için piste geldim. Kayak yapmak için uygun bir zemin var. Yılbaşı çok güzeldi. Hava fişek gösterini izledik. Şarkılarla karın üzerinde eğlendik" diye konuştu.

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