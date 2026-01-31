İSTANBUL 9°C / 6°C
  Uludağ'da telesiyej paniği! Mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı
Güncel

Uludağ'da telesiyej paniği! Mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

Uludağ'da arızalanan telesiyejde mahsur kalan vatandaşlar, ekiplerce kurtarıldı.

AA31 Ocak 2026 Cumartesi 12:28 - Güncelleme:
Uludağ'da telesiyej paniği! Mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı
Uludağ'daki Oteller Bölgesi'nde, 51 kişiyi taşıyan telesiyej henüz bilinmeyen nedenle arızalandı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine, bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR KURTARILDI

Telesiyejde mahsur kalanlar, ekiplerce kurtarıldı.

Konuya ilişkin Bursa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Osmangazi ilçesi 1. Oteller Bölgesi'nde bulunan bir telesiyejde teknik bir arıza meydana gelmiştir. Arızadan etkilenen 51 vatandaşımız, jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerimizin koordineli çalışmaları sonucunda normale dönmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

