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Uludağ'daki yangı faciası Usta ailesinden bir can daha aldı

Uludağ'daki Kervansaray Otel yangınında hayatını kaybeden milli kayakçı Berkin Usta ve babası Yahya Usta'nın ardından, tedavi gören anne Fikriye Usta da yaşam savaşını kaybetti.

IHA2 Nisan 2025 Çarşamba 16:22 - Güncelleme:
Uludağ'daki yangı faciası Usta ailesinden bir can daha aldı
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27 Mart Perşembe günü sabaha karşı Uludağ Birinci Oteller Bölgesinde bulunan Kervansaray Otel'de çıkan yangında Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı ve eski milli kayakçı Yahya Usta (57), eşi Fikriye ve milli kayakçı oğlu Berkin Usta (25), dumandan etkilenmişti.

Otelden bilinci kapalı çıkarılan Usta ailesinden Yahya Usta ve oğlu Berkin, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayıp hayatını kaybetmişti. Baba-Oğul bir gün sonra Ulucami'de sevenlerinin gözyaşları eşliğinde son yolcuğuna uğurlanırken, tedavisine Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ileri yoğun bakım ünitesinde devam edilen anne Fikriye Usta da 6 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Fikriye Usta'nın eşi ve oğlunun yanına Hamitler Mezarlığı'na yarın defnedileceği öğrenildi.

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