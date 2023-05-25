İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mayıs 2023 Perşembe / 6 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,9247
  • EURO
    21,4005
  • ALTIN
    1254.91
  • BIST100
    4442.33
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

Uludere'de yayla yolları bir bir açılıyor

Şırnak'ın Uludere ilçesinde baharın gelişiyle beraber belediye ekipleri yeni yollar açıyor. Yayla yollarını açan AK Partili belediye günlerdir çalışmalarını sürdürüyor.

IHA25 Mayıs 2023 Perşembe 09:48 - Güncelleme:
Uludere'de yayla yolları bir bir açılıyor
ABONE OL

Şırnak'ın Uludere ilçesindeki yayla yolları AK Partili belediye sayesinde ilk defa açılıyor. Yıllardır yaylalara çıkamayan vatandaşların imdadına belediye yetişti. Başkan Sait Ürek, günlerdir yayla yollarını açmaya çalıştıklarını söyledi. Baharın gelmesiyle beraber vatandaşların müracaatta bulunduğunu belirten Ürek, "Yayla yollarının açılmasını istediler. Bizde belediye olarak halkımızın hizmetindeyiz. Ve ilk defa bizim dönemde bu yollar açılıyor. Bütün yayla yollarımızı açmaya çalışacağız. Artık bölgemiz hayvancılık ve arıcılıkla anılacak" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.