Ulugöl Tabiat Parkı’nın muhteşem güzelliği

IHA 03.02.2020 09:16 - Güncelleme: 03.02.2020 09:16

Gölköy ilçesinden 17 kilometre uzaklıkta bulunan ve etrafı ormanlarla çevrili Ulugöl Tabiat Parkı şehrin gürültüsünden kurtulmak ve doğayla baş başa kalmak isteyenlerin vazgeçemediği yerlerin başında geliyor. Bölgede ısının eksi 15 dereceye kadar düşmesiyle göl tamamen donarken, kar kalınlığı 40 santimetreyi geçti. Tabiat parkına gelenler göl etrafında yürüyüş yapmanın yanında bungalov evlerinde de konaklayabiliyorlar.

Ulugöl Tabiat Parkı’na birçok defa geldiğini dile getiren Haluk Kırcı, “Buraya ailemle beraber geldik. Gerçekten buranın karlı hali çok güzel. İnsanın burada ruhu dinleniyor” dedi.

Ulugöl Tabiat Parkı denizden bin 200 metre yükseklikte ve Türkiye’nin 36’ncı tabiat parkı olma özelliğine sahip.