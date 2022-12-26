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Ulusal Kırmızı Et Konseyi Başkanı Hacıince'den ''algı'' uyarısı

Ulusal Kırmızı Et Konseyi Başkanı Ahmet Hacıince, son haftalarda sığır karkas eti fiyatlarındaki artışın ardından bazı kesimlerce korkuya dayalı algı oluşturulmaya çalışıldığını belirterek, 'Konsey olarak, bilerek veya bilmeyerek et fiyatlarının kontrolden çıkacağı gibi bir algı oluşturmaya çalışan kesimlerin bu tutumdan uzak durmasını istiyoruz. Her piyasa arz ve talep dengesini kendisi kurar.' ifadelerini kullandı.

AA26 Aralık 2022 Pazartesi 12:07 - Güncelleme:
Ulusal Kırmızı Et Konseyi Başkanı Hacıince'den ''algı'' uyarısı
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Hacıince, yazılı açıklamasında, kırmızı et sektöründeki fiyat hareketlerine dair değerlendirmede bulundu.

Son birkaç haftadır sığır karkas eti fiyatlarında bir miktar artış gözlendiğine dikkati çeken Hacıince, "Kuzu eti fiyatları da bu seviyelerdedir. Bu hafif fiyat kıpırdanmasının ardından bazı kesimlerce fiyat artışı üzerinden piyasa üzerinde korkuya dayalı bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Böyle bir yaklaşımı anlamakta güçlük çekiyorum." sözlerini kullandı.

Kesimlik sığır veya et ithalatına sıcak bakmadıklarını vurgulayan Hacıince ,Türkiye'nin hayvan varlığına bakıldığında kırmızı et ihtiyacını kendi dinamikleriyle karşılanabileceğinin altını çizdi. Hacıince, şunları kaydetti:

"Konsey olarak, bilerek veya bilmeyerek et fiyatlarının kontrolden çıkacağı gibi bir algı oluşturmaya çalışan kesimlerin bu tutumdan uzak durmasını istiyoruz. Her piyasa arz ve talep dengesini kendisi kurar. Piyasa talep noktasında durgunlaştığı takdirde ne yapılırsa yapılsın fiyatları anormal noktalara çekmek ve kontrolden çıkarmak hiçbir şekilde mümkün değildir."

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