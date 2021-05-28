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'Uluslararası Anadolu Ankası-2021 Tatbikatı'nda gölde kurtarma operasyonu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen, 'Uluslararası Anadolu Ankası-2021 Tatbikatı'nda Beyşehir Gölü'nde kazazede kurtarma operasyonu gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanlığı, başarıyla sonuçlanan kurtarma operasyonunun görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

DHA28 Mayıs 2021 Cuma 16:50 - Güncelleme: 28 Mayıs 2021 Cuma 16:50
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ev sahipliğinde Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda gerçekleştirilen tatbikat 24 Mayıs günü başladı. 4 Haziran'a kadar sürecek tatbikatın amacı, gerçeğe yakın harekat ortamında katılımcı ülkelerin personel kurtarma unsurları arasında eğitim, işbirliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek. Tatbikat kapsamında Beyşehir Gölü'nde kazazede kurtarma operasyonu gerçekleştirildi. Havadan helikopter ve uçakla bölgeye ulaşıp, paraşüt ve halatta göle inen ekipler, kazazedeyi kurtardı. Milli Savunma Bakanlığı da kurtarma operasyonunun görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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