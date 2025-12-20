İSTANBUL 14°C / 8°C
  Uluslararası anlaşma hiçe sayıldı: Soykırımcı ordusu "Sarı Hat" bahanesiyle katletti
Güncel

Uluslararası anlaşma hiçe sayıldı: Soykırımcı ordusu “Sarı Hat” bahanesiyle katletti

Katil İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde ateşkes yürürlükteyken “sarı hattı geçerek tehdit oluşturdukları” iddiasıyla 2 Filistinliyi katlettiğini açıkladı.

AA20 Aralık 2025 Cumartesi 19:08 - Güncelleme:
Uluslararası anlaşma hiçe sayıldı: Soykırımcı ordusu “Sarı Hat” bahanesiyle katletti
ABONE OL

KUDÜS (AA) - İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde sarı hattı geçerek tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 2 Filistinliyi öldürdüğünü itiraf etti.

Ordudan yapılan açıklamada, olayın bugün erken saatlerde Gazze Şeridi'nin kuzeyinde meydana geldiği ileri sürüldü.

Açıklamada, sarı hattı geçerek İsrail askerlerine yaklaştığı iddia edilen 2 Filistinlinin tespit edildiği, ardından tehdit oluşturdukları gerekçesiyle öldürüldüğü aktarıldı.

İsrail ordusunun, "ateşkes anlaşmasına uygun olarak" tehditlere karşı saldırılarını sürdüreceği aktarıldı.

GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

