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Güncel

Uluslararası anlaşmalara ilişkin 5 kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda, uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair 5 kanun teklifi kabul edildi.

AA29 Kasım 2023 Çarşamba 00:24 - Güncelleme:
Uluslararası anlaşmalara ilişkin 5 kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
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Genel Kurulda, siyasi partilerin grup önerilerinin görüşmelerinin ardından bazı ülkelerle hava ulaştırma anlaşmalarına ilişkin kanun teklifleri ele alındı.

Kabul edilen kanun teklifleri şöyle:

- Türkiye ve Gine Cumhuriyeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi

- Türkiye ve Kongo Cumhuriyeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi

- Türkiye ve Palau Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Hizmetleri Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi

- Türkiye ve Lesotho Krallığı Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi

- Türkiye ve Ekvator Ginesi Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi

Öte yandan görüşmelerde, CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, muhalefet kulisinin gazete okuma bölümünde yer alan Türk bayrağının, bulunduğu yerden kaldırılmasına tepki göstererek bunun sebebinin araştırılması gerektiğini belirtti.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, ilgili birimlerden duruma ilişkin gelen bilgi doğrultusunda bir açıklamada bulundu.

Söz konusu alanda Türk bayrağının asılı olduğu yerin altına ihtiyaca binaen elektrik panosu ve dolap montajı yapıldığını, işlem sonrası dolap ve panonun duvar zeminini aşması nedeniyle bayrağın layık olduğu manevi değerin zedeleneceği kanaatinin oluşması üzerine kaldırıldığı bilgisinin verildiğini belirten Bozdağ, şunları kaydetti:

"Burada bayrağa karşı Meclisin bir saygısızlık içerisinde olacağını hiçbir vekilimizin, hiçbir üyenin düşünmesini doğru görmem. Bu, Meclis'e de bu millete de büyük bir haksızlık olur. Meclis Başkanlığının, Meclis çalışanlarının ve bu milletin vekillerinin bayrak için şehadeti göze almış insanların bayrak sevgisinin sorgulanmasını da doğru görmediğimizi, bayrağımız üzerindeki tartışmaya daha fazla devam etmenin de doğru olmadığını ifade etmek isterim."

Kanun tekliflerinin kabul edilmesinin ardından komisyonun yerinde olmaması üzerine Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşimi saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

  • uluslararası anlaşmalar
  • TBMM onayı
  • kabul edildi

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