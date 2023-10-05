Uluslararası anlaşmalara ilişkin kanun teklifleri kabul edildi

Genel Kurul'da, Dünya Ticaret Örgütünü Kuran Marakeş Anlaşmasını Tadil Eden Protokol ve Protokolün Eki Balıkçılık Sübvansiyonları Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, Spitsbergen ile İlgili Olarak 9 Şubat 1920 Tarihinde Paris'te İmzalanan Antlaşmaya Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, Hükümetlerarası Kuru Limanlar Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi görüşüldü.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından kanun teklifleri kabul edildi.

Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşimi yarın saat 14.00'de toplanmak üzere kapattı.