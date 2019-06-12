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Uluslararası anlaşmaların onaylanmasına dair kanunlar Resmi Gazete'de

Bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanunlar Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

  • AA
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Resmi Gazete'de yer alan kanunlarda, 31 Mart 2018 tarihinde Giresun'da imzalanan "Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti, Gürcistan Hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Alanında İş Birliği Mutabakat Muhtırası" ile 23 Ocak 2019 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin/Sürüş Ehliyetlerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimi Anlaşması"nın onaylanmasının uygun bulunduğu belirtildi.

Söz konusu kanun hükümlerinin Cumhurbaşkanı tarafından yürütüleceği kaydedildi.

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