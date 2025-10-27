İSTANBUL 27°C / 13°C
Güncel

Uluslararası aranan zanlı Ceylanpınar'da yakalandı

Interpol ve Europol tarafından kırmızı bültenle aranan cinayet zanlısı, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

IHA27 Ekim 2025 Pazartesi 14:56 - Güncelleme:
Uluslararası aranan zanlı Ceylanpınar'da yakalandı
Muş'un Bulanık ilçesinde 2 yıl önce işlediği cinayet nedeniyle Interpol ve Europol tarafından aranan zanlı, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yakalandı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmada kasten adam öldürme suçundan Interpol ve Europol tarafından aranan Seyfettin S. (57) isimli şahsın kaldığı adresi belirledi. Adrese operasyon gerçekleştiren ekipler, şahsı yakalamayı başardı. Gözaltına alınan şahsın 2 yıl önce Muş'un Bulanık ilçesinde dünürü Efendi Doğru'yu öldürdükten sonra ortadan kaybolduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

