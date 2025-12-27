İSTANBUL 6°C / 4°C
Güncel

Uluslararası ekipler sahadaydı! Ankara'da düşen jetin enkazı kaldırılıyor

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Al-Haddad'ın da bulunduğu özel jetin Ankara'da düşmesi sonrası Libya ve Fransa'dan gelen ekipler enkazda incelemelerini tamamlayarak kaldırma çalışmalarını başlattı. Öte yandan Libya askeri heyetinin naaşları Trablus Uluslararası Havalimanına ulaştı.

27 Aralık 2025 Cumartesi 12:55
Uluslararası ekipler sahadaydı! Ankara'da düşen jetin enkazı kaldırılıyor
Haymana'nın Kesikkavak köyü yakınına düşen jetin enkazının bulunduğu alandaki çalışmalara sabahın ilk saatlerinde yeniden başlandı.

Kazanın ardından görevlendirilen Libya ve Fransa ekipleri, Kesikkavak köyünde Türk yetkililer tarafından karşılanarak enkazın bulunduğu alana geçti.

Türk görevlilerle beraber alanda incelemede bulunan Libya ve Fransa ekipleri, saha tarama çalışmalarını tamamladı. İncelemelerinin ardından bölgede enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı.

Enkazın Malta'ya gönderilmesi bekleniyor.

LİBYA ASKERİ HEYETİNİN NAAŞLARI TRABLUS ULUSLARARASI HAVALİMANINA ULAŞTI

Libya askeri heyetinin naaşlarının Libya'ya ulaşmasının ardından Trablus Uluslararası Havaalanında tören düzenlendi.

Törene Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve çok sayıda Libyalı askeri ve sivil yetkili katıldı.

Libya Savunma Bakanlığı, havaalanındaki törenin ardından Bakanlıkta da askeri tören yapılacağını duyurmuştu.

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad ve beraberindeki heyeti taşıyan jet, 23 Aralık'ta Haymana yakınlarında düşmüş, uçaktaki 5 kişilik askeri heyet ile mürettebat hayatını kaybetmişti.

