''Uluslararası Filistin'in Tarihî ve Kültürel Mirası Sempozyumu'' Gülhane'de

Filistin'in köklü tarihî birikimini, zengin kültürel mirasını ve bu mirasın korunmasına yönelik akademik yaklaşımları ele almayı amaçlayan sempozyumda, ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda akademisyen ve uzman bir araya gelecek.

İki gün sürecek program kapsamında tarih, edebiyat, mimari, hukuk ve kültürel çalışmalar gibi farklı disiplinlerden bildiriler sunulacak, Filistin meselesi çok boyutlu bir perspektifle değerlendirilecek.

Program, 21 Nisan Salı günü saat 09.30'da Ayasofya Yerleşkesi Gülhane Binası'nda gerçekleştirilecek.