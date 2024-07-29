Uluslararası hukukun geleceği Boğaziçi Üniversitesi'nde tartışmaya açılıyor

Uluslararası hukukun geleceği, 3-4 Ağustos tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek "Gazze'den Sonra Uluslararası Hukuku Yeniden Düşünmek" konferansında tartışmaya açılacak. Dünyanın farklı ülkelerinden 100'ü aşkın hukukçunun katılımıyla gerçekleştirilecek sempozyumda "Filistin için Adalet ve Uluslararası Adalet Divanı'nın Potansiyeli "Uluslararası İnsancıl Hukuk: Erişim, Haklar, Dijital Alanlar ve Gelecek", "İşgal Altındaki Filistin Topraklarında Sosyal ve Ekonomik Haklar" gibi başlıklarda konuşmalar gerçekleştirilecek.

Eski BM Filistin Özel Raportörleri konuşmacı olarak yer alacak

Önde gelen uluslararası hukukçuların katılacağı sempozyumda, Gazze'deki insan hakları ihlallerinin raporlanması sürecinde İsrail tarafından sınırdışı edilmiş olan BM Eski Filistin Özel Raportörü Richard Falk, "Gazze Mücadelesi: Uygulanamıyorsa Uluslararası Hukuk Önemli Mi?" başlıklı bir konuşma yapacak. İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimlerinin hukuka aykırılığı ve apartheid uygulamaları konusundaki çalışmalarıyla tanınan Eski BM Filistin Özel Raportörü Michael Lynk ise bu konuda bir sunum gerçekleştirecek.

Sempozyumda ayrıca, BM Konut Hakkı Özel Raportörü Balakrishan Rajagopal ve Eski BM Gıda Hakkı Özel Raportörü Hilal Elver de konuşmacı olarak yer alacak.

"Uluslararası hukuk mekanizmalarının güçlendirilmesi gerekiyor"

Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek konferansının organizasyon komitesinde yer alan Dr. Hasan B. Bülbül, Dr. Ömer E. Bulut, Dr. M. Beheşti Aydoğan, Ayşe D. Sezgin ve Hüseyin Dişli, konferansın hedefini şu şekilde ifade ediyor: "Uluslararası Adalet Divanı'nın kararlarına rağmen Gazze'de devam eden soykırımın önüne geçilememesi, tüm dünyanın gözünde uluslararası hukukun etkinliğini ve uygulanabilirliğini daha da sorgulanır hale getirdi. İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği sivil katliamı ve kuşatmanın yarattığı insani kriz, uluslararası hukuk mekanizmalarının güçlendirilmesine ve adalete yönelik reformlara ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Konferans kapsamında farklı bakış açılarını bir araya getirmeyi ve uluslararası hukukun işlevsel hale getirilmesi için çözümler önermeyi hedefliyoruz."