Uluslararası işbirliği! Bildiriye ilk imza Türkiye'den geldi

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, Göktaş, "Küreselleşen Dünyada Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi" temasıyla İstanbul'da 22-23 Mayıs'ta düzenlenen Uluslararası Aile Forumu kapsamında yoğun bir aile diplomasisi trafiği yürüttü.

Filistin, Macaristan, Suriye, Sırbistan, Malezya, Kongo, Ürdün, Karadağ, Kırgızistan ve Nijerya'nın aileden sorumlu bakanlarıyla ikili görüşmelerde bulunan Göktaş, görüşmelerinde, mevkidaşlarıyla aile politikaları, kadınların güçlendirilmesi ve sosyal hizmetlerde işbirliği gibi konuları ele aldı.

Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı ve İnsani Yardım İşlerinden Sorumlu Devlet Bakan Vekili Dr. Samah Abuoun Hamad ile yapılan görüşmede, Gazze'deki insani kriz masaya yatırılırken, ilk resmi Türkiye ziyaretinde Uluslararası Aile Forumu'na katılan Suriye Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hind Kabawat ile yapılan ikili görüşmede ise Suriye'nin sosyal kalkınma sürecine katkı sağlayacak çalışmalar ve aile odaklı sosyal hizmetlerin güçlendirilmesi konuları değerlendirildi.

MACARİSTAN İLE AİLE VE NÜFUS POLİTİKALARINA YÖNELİK İŞBİRLİĞİ

Bakan Göktaş'ın Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanı Prof. Dr. Balazs Hanko ile yaptığı ikili görüşmede ise Türkiye Cumhuriyeti Aile Enstitüsü ile Macaristan Maria Kopp Demografi ve Aileler Enstitüsü arasında, aile ve nüfus alanlarında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

Sırbistan Cumhuriyeti Kadın-Erkek Eşitliği, Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi ile Kadınların Ekonomik ve Siyasi Güçlenmesinden Sorumlu Bakanı Tatjana Macura ile gerçekleştirilen görüşmede kadınların güçlendirilmesine ilişkin iki ülkenin ortak hedefleri, Nijerya Kadın İşleri Bakanı Imaan Sulaiman-Ibrahim ile de kadınların ekonomik ve sosyal hayatta güçlendirilmesi, çocukların korunması ve aile temelli sosyal hizmetlerin geliştirilmesi konularında iki ülkenin ortak çalışma alanları ele alındı.

Kongo Cumhuriyeti Sosyal İşler, Dayanışma ve İnsani Yardım Bakanı Irene Mboukou-Kimbatsa ile yapılan ikili görüşmede ise aile merkezli sosyal politika vizyonları çerçevesinde, sosyal hizmetlerin erişilebilirliğinin artırılması ve ailenin güçlendirilmesi gibi konularda işbirliği imkanları değerlendirildi.

Malezya Kadın, Aile ve Toplum Geliştirme Bakanı Dato'Sri Hajah Nancy Shukri ile görüşmede, aile yapısının güçlendirilmesi, kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımının artırılması, çocuklara yönelik koruyucu politikalar ile yaşlılara dair sosyal destek mekanizmaları üzerine kapsamlı bir değerlendirme yapıldı.

Göktaş, "Aile Yılı'nda geleceğin dirençli toplumlarını inşa etmek için uluslararası işbirliğimizi sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.

KARADAĞ İLE SOSYAL HİZMETLER ALANINDA İŞBİRLİĞİ

Forumda, Karadağ Sosyal Refah, Aile Bakımı ve Demografi Bakanı Damir Gutic ile bakanlık arasında sosyal hizmetler alanında işbirliğini öngören mutabakat zaptı imzalandı.

Ürdün Sosyal Kalkınma Bakanı Wafa Bani Mustafa ile gerçekleştirilen görüşmede ise aile odaklı sosyal politikalar, kadın ve çocuk koruma hizmetleri ile iki ülke arasında işbirliğinin artırılması konuları değerlendirildi.

Bakan Göktaş, Forum kapsamında Kırgızistan Çalışma, Sosyal Koruma ve Göç Bakanı Ravshanbek Sabirov ile de bir araya geldi.

Görüşmede, sosyal koruma sistemleri, çocukların korunması, aile temelli politikalar gibi birçok ortak alanda işbirliği imkanları ve Türkiye'nin aileyi güçlendirme konusundaki tecrübeleri ele alındı.

BİLDİRİYE İLK İMZA TÜRKİYE'DEN

Göktaş, Uluslararası Aile Forumu'nun birinci gününde 26 ülkenin aileden sorumlu bakanlarıyla, aile odaklı politikaların paylaşıldığı Bakanlar Oturumu'nda bir araya geldi.

Oturum sonunda Bakan Göktaş, tüm ülkelerin imzasına açılan, küreselleşen dünyada ailenin korunması ve güçlendirilmesine ilişkin Bakanlar Bildirisi'ne Türkiye adına ilk imzayı attı.