  Uluslararası organize suç faaliyetlerine darbe: 97 şüpheli adliyede
Güncel

Uluslararası organize suç faaliyetlerine darbe: 97 şüpheli adliyede

İstanbul merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonla, uluslararası organize suç faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen 97 şüpheli adliyeye sevk edildi. Operasyon kapsamında hücre evlerinde gençleri suç amacıyla kullanan, sosyal medyada lüks ve yüksek kazanç vaadiyle örgüte üye kazandırmaya çalışan çete üyelerine yönelik kapsamlı aramalar yapıldı.

12 Ocak 2026 Pazartesi 12:39
Uluslararası organize suç faaliyetlerine darbe: 97 şüpheli adliyede
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleşen operasyonda yakalanan 97 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Bakırköy Adliyesine sevk edildi.

OPERASYON

Organize suç örgütüne yönelik soruşturmada, başta İstanbul olmak üzere ülke genelinde ve uluslararası alanda organize suç faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen şüphelilerin genellikle yaşı küçük kişileri örgütün hücre evlerine yerleştirdikleri, bu kişileri çalıntı araç veya motosikletle kasten yaralama, iş yeri kurşunlama ve yağma amacıyla tehdit eylemlerinde kullandıkları, sosyal medya platformları üzerinden lüks yaşam ile yüksek kazanç vaadiyle suç örgütlerine üye kazandırmaya çalıştıkları ve örgüt propagandası yaptıkları tespit edilmişti.

İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır, Antalya, Amasya, Ordu, Düzce, Elazığ, Şanlıurfa, Trabzon, Mardin, Tokat, Sinop, Bitlis, Samsun, Çanakkale, Sakarya, Adıyaman, Malatya ve Tekirdağ'da belirlenen adreslerde gerçekleştirilen operasyonlarda 97 şüpheli yakalanmış, adreslerdeki aramalarda 5 ruhsatsız silah, 2 çelik yelek, 67 fişek ile 300 gram uyuşturucu ele geçirilmişti.

