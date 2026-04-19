Adalet Bakanı Akın Gürlek, Panama bandıralı bir gemide piyasa değeri yaklaşık 500 milyon TL olan 106 kg kokainin ele geçirildiğini açıkladı. Bakan Gürlek, "Zehir tacirlerine geçit yok" dedi.

Bakan Gürlek'in sosyal medya hesabından operasyona dair yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Zehir tacirlerine geçit yok! Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığımız, Sahil Güvenlik Komutanlığımız ve MİT Başkanlığımızın etkin iş birliğiyle, uluslararası uyuşturucu ticaretine büyük bir darbe vurulmuştur. Panama bandıralı bir gemide ele geçirilen, piyasa değeri yaklaşık 500 milyon TL olan 106 kg kokain, devletimizin güçlü koordinasyonu sayesinde düzenlenen başarılı operasyonla sokaklarımıza ulaşamadan engellenmiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü iradesiyle ortaya koyduğu "Zehir Tacirlerine Karşı Sıfır Tolerans" ilkemiz doğrultusunda; sokaklarımızı bu illetten temizlemeye, baronların kökünü kazımaya kararlıyız. Bu başarılı operasyonda emeği geçen Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımıza, İstanbul İl Jandarma Komutanlığımıza, Sahil Güvenlik Komutanlığımıza, MİT Başkanlığımıza ve tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Zehir tacirlerine dünyayı dar edeceğiz!"