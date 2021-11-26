Uluslararası siber dolandırıcılık operasyonunda 27 kişi gözaltına alındı

AA 26 Kasım 2021 Cuma 19:23 - Güncelleme: 26 Kasım 2021 Cuma 19:23

Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı ile Tayvan kolluk teşkilatı ekipleri daha önce Slovenya, Hırvatistan, Makedonya ve Karadağ'da faaliyet yürüten uluslararası suç örgütünün Antalya'da faaliyetlerini tespit etti.

Bu kapsamda 26 Nisan'da düzenlenen operasyonda Tayvan uyruklu 33 düzensiz göçmen kurtarılırken 2'si Türk 1'i Tayvan uyruklu 3 şüpheli yakalandı.

Çalışmayı genişleten ekipler, uluslararası suç örgütünün Muğla'da da faaliyet gösterdiğini belirledi.

Düzenlenen operasyonda Tayvan uyruklu 27 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde çok sayıda telefon, tablet, bilgisayar, 120 bin lira ile 10 bin dolar ele geçirildiği öğrenildi.

