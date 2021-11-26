İSTANBUL 15°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Kasım 2021 Cuma / 21 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    12,4692
  • EURO
    14,1039
  • ALTIN
    716.938
  • BIST100
    1776.41
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Uluslararası siber dolandırıcılık operasyonunda 27 kişi gözaltına alındı
Güncel

Uluslararası siber dolandırıcılık operasyonunda 27 kişi gözaltına alındı

Muğla'da düzenlenen 'insan ticareti ve uluslararası siber dolandırıcılık' operasyonunda Tayvan uyruklu 27 şüpheli gözaltına alındı.

AA26 Kasım 2021 Cuma 19:23 - Güncelleme: 26 Kasım 2021 Cuma 19:23
ABONE OL

Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı ile Tayvan kolluk teşkilatı ekipleri daha önce Slovenya, Hırvatistan, Makedonya ve Karadağ'da faaliyet yürüten uluslararası suç örgütünün Antalya'da faaliyetlerini tespit etti.

Bu kapsamda 26 Nisan'da düzenlenen operasyonda Tayvan uyruklu 33 düzensiz göçmen kurtarılırken 2'si Türk 1'i Tayvan uyruklu 3 şüpheli yakalandı.

Çalışmayı genişleten ekipler, uluslararası suç örgütünün Muğla'da da faaliyet gösterdiğini belirledi.

Düzenlenen operasyonda Tayvan uyruklu 27 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde çok sayıda telefon, tablet, bilgisayar, 120 bin lira ile 10 bin dolar ele geçirildiği öğrenildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.