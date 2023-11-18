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  • Uluslararası uyuşturucu kaçakçılarına darbe! Örgüt elebaşı dahil 4 kişi yakayı ele verdi
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Uluslararası uyuşturucu kaçakçılarına darbe! Örgüt elebaşı dahil 4 kişi yakayı ele verdi

Kırklareli'nde geçtiğimiz aylarda helikopter ile atılan ve piyasa değeri 20 milyon lira olan kaçak uyuşturucu ile ilgili İstanbul'da düzenlenen uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı operasyonunda örgüt lideri ile birlikte 4 şüpheli yakalandı.

IHA18 Kasım 2023 Cumartesi 12:12 - Güncelleme:
Uluslararası uyuşturucu kaçakçılarına darbe! Örgüt elebaşı dahil 4 kişi yakayı ele verdi
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Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı, 17 Temmuz 2023 tarihinde Babaeski Yenimahalle köyünde yurt dışından kayıt dışı hava aracı ile uyuşturucu madde getirileceği tespit etmişti. Helikopterle ülkeye getirilen ve piyasa değeri 20 milyon lira olan 101 kilogram SKUNK isimli uyuşturucu madde ve 3 araç ile birlikte 3 örgüt üyesi suçüstü yakalanarak çıkarıldıkları adli mahkemece tutuklanmıştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda uyuşturucu madde kaçakçılığı olayını gerçekleştiren suç örgütü yapılanması ortaya çıkarılarak örgüt lideri, yönetici ve üyeleri tespit edildi.

Eş zamanlı olarak, İstanbul ilinde 8 adreste 4 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı. Yurt dışına kaçma hazırlığında olan örgüt lideri F.G. dâhil olmak üzere H.Ç, B.E.E, H.E.C.E yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonda 2 adet ruhsatsız tabanca, 96 adet 9x19 mm fişek, 10 adet cep telefonu, 28 adet İngiltere ülkesine ait sim kart, 3 adet sim kart, 30 gram skunk olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde, 30 gram kokain olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde, 2 adet sentetik hap, 3 adet öğütücü/eleme aparatı ele geçirildi.

Kırklareli'ne getirilen şüpheliler Jandarmada işlemleri tamamlanmasının arından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 6'ya yükseldi.

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