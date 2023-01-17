İSTANBUL 16°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ocak 2023 Salı / 25 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7938
  • EURO
    20,3632
  • ALTIN
    1153.82
  • BIST100
    5207.67
Güncel

Uluslararası uyuşturucu sevkiyatı!

Yurt dışından Mersin'e gelen bir otomobilde yapılan aramada, benzin deposuna özel yaptırılan bölmede 25 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi.

IHA17 Ocak 2023 Salı 09:34 - Güncelleme:
Uluslararası uyuşturucu sevkiyatı!
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası uyuşturucu ticaretinin önlenmesi, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin imal ve ticareti veya temini, satın alınması, kabul edilmesi veya bulundurulmasıyla ilgili yaptığı çalışmalarda, yurt dışından Türkiye'ye giriş yaparak Mersin'e gelen bir araçtan şüphelenerek takibe aldı. Bir süre aracı takip eden ekipler, daha sonra durdurarak arama yaptı. Narkotik dedektör köpeği 'Anka'nın aramalar sırasında aracın sol arka koltuk hizasına gelen bölgeye tepki vermesi üzerine otomobil sanayiye çekildi. Yapılan detaylı arama sonucunda, aracın yakıt bölgesine özel bölme yaptırıldığını tespit eden ekipler, burada 25 kilogram sıvı metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirdi.

Olayla ilgili şüpheli R.M.A. gözaltına alındı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.