İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Şubat 2023 Cuma / 27 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8638
  • EURO
    20,1807
  • ALTIN
    1116.97
  • BIST100
    5026.83
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Uluslararası yardımla depremzedeler İstanbul'a getirildi
Güncel

Uluslararası yardımla depremzedeler İstanbul'a getirildi

Adana'dan hareket eden Norveç Hava Kuvvetleri'ne bağlı kargo uçağı ile İstanbul'a gelen 30 yaralı depremzede, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

IHA17 Şubat 2023 Cuma 21:38 - Güncelleme:
Uluslararası yardımla depremzedeler İstanbul'a getirildi
ABONE OL

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası yardım çalışmaları devam ediyor. Depremde yaralanan 30 kişi, Norveç Hava Kuvvetleri'ne ait kargo uçağıyla Adana Şakirpaşa Havalimanı'ndan İstanbul'a getirildi. Uçak, saat 20.30 sıralarında Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

Uçakta bulunan depremzedeler, asker ve sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla İstanbul genelindeki hastanelere sevk edildi. Yaralılar için gerekli tıbbi müdahalelerin yapılabilmesi için hastaneler önceden hazırlık yapmıştı. Depremzedelerin tedavilerine başlandı.

Uçakta ayrıca depremzedelerle birlikte gelen 23 refakatçi de yaralılarla birlikte hastanelere götürüldü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.