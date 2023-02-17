Uluslararası yardımla depremzedeler İstanbul'a getirildi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası yardım çalışmaları devam ediyor. Depremde yaralanan 30 kişi, Norveç Hava Kuvvetleri'ne ait kargo uçağıyla Adana Şakirpaşa Havalimanı'ndan İstanbul'a getirildi. Uçak, saat 20.30 sıralarında Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

Uçakta bulunan depremzedeler, asker ve sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla İstanbul genelindeki hastanelere sevk edildi. Yaralılar için gerekli tıbbi müdahalelerin yapılabilmesi için hastaneler önceden hazırlık yapmıştı. Depremzedelerin tedavilerine başlandı.

Uçakta ayrıca depremzedelerle birlikte gelen 23 refakatçi de yaralılarla birlikte hastanelere götürüldü.