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Uluslararası yarışmada büyük başarı göstermişlerdi! Kosova Cumhurbaşkanı Maarif Okulları öğrencileri ile görüştü

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Hollanda'nın Lahey kentinde geçen yıl düzenlenen Uluslararası STEM Olimpiyatları'nda madalya kazanan Kosova Uluslararası Maarif Okulları öğrencilerini kabul etti.

AA27 Şubat 2025 Perşembe 22:38 - Güncelleme:
Uluslararası yarışmada büyük başarı göstermişlerdi! Kosova Cumhurbaşkanı Maarif Okulları öğrencileri ile görüştü
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Kosova Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Osmani'nin, Uluslararası STEM Olimpiyatları'nda 19 madalya kazanan 14 öğrenciyi Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde ağırladığı belirtildi.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Osmani, görüşmede öğrencileri olağanüstü başarılarından dolayı tebrik etti. Bu başarı, onların ve dünya çapında 43'ten fazla ülkede faaliyet gösteren bir ağın parçası olan Kosova Uluslararası Maarif Okulları eğitim kurumunun özverisini göstermektedir." ifadeleri kullanıldı.

Görüşmede, Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği Müsteşarı Şeyda Çimeli Aydın ile Kosova Uluslararası Maarif Okulları Priştine Şubesi Müdürü Ömer Akpınar ve Prizren Şubesi Müdürü İbrahim Bucak da hazır bulundu.

600 ÖĞRENCİ KATILMIŞTI

Uluslararası STEM Olimpiyatları'nın geçen yılki büyük finali, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında 117 ülkeden yaklaşık 600 öğrencinin katılımıyla Hollanda'nın Lahey kentinde yapılmıştı.

Kosova Uluslararası Maarif Okulları öğrencileri, bilim kategorisinde dünya birinciliği dahil Uluslararası STEM Olimpiyatları'nda toplam 19 madalya kazanmıştı.

Eğitim faaliyetlerine 2017'de başlayan Kosova Uluslararası Maarif Okullarının Priştine ve Prizren şubelerinde 750'den fazla öğrenci eğitim görüyor.

  • Vjosa Osmani
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