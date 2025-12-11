UMED: Gazeteciliği kirli ilişkilere bulaştıranların sektörde işi yoktur

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED), bazı gazetecilerin adının uyuşturucu kullanımı, yasa dışı eğlenceler, kadın çalışanlara yönelik baskı ve taciz gibi iddialarla anılmasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, son günlerde devam eden yolsuzluk ve suç örgütü soruşturmalarında bazı medya mensuplarının isimlerinin geçmesinin "medya sektörünün itibarını açıkça zedelediği" vurgulandı.

UMED, söz konusu tabloyu hem meslek ahlakına ağır bir darbe hem de halkın haber alma hakkına yönelik bir saygısızlık olarak nitelendirerek, "Hiç kimsenin kendi şahsi zaaflarıyla tüm meslek camiasını kirletmeye hakkı yoktur" ifadesine yer verdi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

Son günlerde bazı gazetecilerin adının uyuşturucu kullanımı, yasa dışı ahlaksız eğlenceler, kadın çalışanlara yönelik baskı, taciz, mesleği kullanarak haksız bir avantaj ya da kişisel fayda elde etmek gibi iddialarla anılması,

-devam eden yolsuzluk ve suç örgütü soruşturmalarında isimlerinin geçmesi;

medya sektörünün itibarını açıkça yaralamaktadır. Bu tablo, mesleki ahlaka vurulmuş ağır bir darbe olduğu kadar, halkın haber alma hakkına da yapılmış bir saygısızlıktır.

▪️Bu tür davranışlar; gazetecilik değerlerini ayaklar altına almakta, mesleğe emek veren binlerce dürüst gazeteciyi zan altında bırakmakta ve genç iletişimcilerin kariyer umutlarını söndürmektedir. Hiç kimsenin, kendi şahsi zaaf ve çıkarlarıyla bütün bir meslek camiasını kirletmeye hakkı yoktur.

*Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) olarak açıkça ifade ediyoruz:

▪️Mesleği itibarsızlaştıran her türlü ahlak dışı eylemin karşısındayız.

▪️Gazeteciliği kirli ilişkilere bulaştıranların sektörde yeri yoktur.

▪️Bu tür iddialara karışanlar, adalet önünde hesap vermeli; medya kurumları da gerekli iç denetim mekanizmalarını derhal devreye sokmalıdır.

▪️Genç iletişimcilerin temiz bir mesleki iklimde yetişmesi için her türlü adımı atmaya kararlıyız.

Kamuoyunun güveni, bu mesleğin en büyük sermayesidir. Bu güveni zedeleyenlere karşı sıfır tolerans ilkemizi sürdüreceğimizi kamuoyuna açıkça beyan ediyoruz.