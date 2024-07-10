UMED'den Meta'nın İsrail'e kalkan olacak 'siyonist' sansürüne sert tepki

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, "siyonist" kelimesinin "nefret söylemi ve hakaret" anlamında kullanıldığının tespit edilmesi durumunda bu paylaşımların platformlarından kaldırılacağını bildirdi.

UMED, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın işgalci İsrail'e kalkan olacak sansürüne tepki gösterdi. UMED, Meta'nın bu kararını "İsrail'in Gazze'deki soykırımına ortak olma girişimidir" şeklinde niteledi.



UMED'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı;



"Sansür mekanizmalarını devreye sokan platformlar katliama ortak olmaktadır.

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın, "siyonist" kelimesinin "nefret söylemi ve hakaret" anlamında kullanıldığının tespit edilmesi durumunda bu paylaşımların platformlarından kaldırılacağını duyurması, ırkçı Siyonizm'e kalkan olma çabası, İsrail'in Gazze'de 9 aydan bu yana gerçekleştirdiği soykırıma ortak olma girişimidir. 9 aydan fazla süredir havadan, karadan ve denizden İsrail'in sürdürdüğü saldırıları perdelemeye çalışan Meta'nın sansüre sarılması insan haklarına ihanettir.

Siyonizm; Musevileri Filistin'e yerleştirme (işgal) amacını güden ve üyelerinin Yahudilerden oluştuğu bir siyasal harekettir. 1864 yılından bugüne hareketin bütün taraftarlarına, ister Yahudi olsun, ister olmasın "Siyonist" denmiştir. Birleşmiş Milletler'in 10 Kasım 1975'te almış olduğu 3379 No'lu kararında ise Siyonizm'in iddia edildiği gibi bir bağımsızlık hareketi olmayıp 'ırkçı' hareket olduğu beyan edilmiştir. Kaldı ki bu ırkçı hareket İsrail'i doğuran ve soykırımlara zemin hazırlayan ve yapan bir harekettir.

Irkçı ve katliamcı bir hareketi deşifre etmek tüm insanlığın görevidir. Bu görevi engellemek sadece sansür değil ırkçılığa sarılmak, kötüden yana saf tutmak, iyiliğe savaş açmaktır.

Hakikatin sesi olanların gönderilerinin silinmesi, hesaplarının kilitlenmesi ifade özgürlüğüne saldırı ve faşizan bir tutumdur."

NE OLMUŞTU?

Meta'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, "siyonist" kelimesinin kullanımına ilişkin istişarelerin ardından yönetmelikte değişiklik yapılmasına karar verildiği belirtilmişti.

Kelime üzerinden yapılan "meşru" siyasi tartışmalar ile bireylere yönelik nefret içerikli söylemler arasında ayrım yapılması gerektiği vurgulanan açıklamada, "siyonist" kelimesinin Yahudi ve İsraillilere karşı "şiddet çağrısı" bağlamında kullanılmasına izin verilmeyeceği aktarılmıştı.

Açıklamada, kelimenin "siyasi hareketle bağlantılı" olduğu durumlarda paylaşımlara izin verileceği kaydedilerek, "İleriye dönük olarak 'siyonist' kelimesinin açıkça siyasi hareketle ilgili olmadığı durumlarda ve Yahudi ile İsraillilere yönelik şiddet veya korkutma yoluyla zarar verme anlamı içermesi halinde paylaşımları kaldıracağız." ifadeleri kullanılmıştı.

Meta'dan "siyonist"lere kalkan! Paylaşımlar kaldırılacak