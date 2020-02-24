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Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Okullardan Yarınlara' programında konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda 'Okullardan Yarınlara' programında konuşuyor.

24 Şubat 2020 Pazartesi20:06 - Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 20:18

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hanau'daki acılı ailelerle görüştü

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