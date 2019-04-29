Ümit Karan hapse mi girdi? Ümit Karan neden, kaç yıl hapis cezası aldı?
Ümit Karan ile ilgili son dakika haberi gündemi sarstı. Ümit Karan ,“sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı” suçundan hapis cezası aldı. Bu olayın sosyal medya ve haber ajanslarına düşmesinin ardından milyonlarca vatandaş, Ümit Karan’ın neden hapis cezası aldığını kaç yıl hapis cezasını aldığını öğrenmek için araştırmalara başladı. Karan savunmasında, 'Ben Survivor'da kadınlarla yan yana bulunduğumda bile herhangi bir şey yapmadım' diyerek suçlamaları kabul etmedi. Peki, Ümit Karan hapse mi girdi? Ümit Karan neden, kaç yıl hapis cezası aldı? Detaylar haberimizde yer alıyor...
Ümit Karan hapse mi girdi? Ümit Karan neden, kaç yıl hapis cezası aldı? Haber sitelerine son dakika düşen olayla ilgili vatandaşlar, Ümit Karan’ın neden hapis cezası aldığını kaç yıl hapis cezasını aldığını öğrenmek için araştırmalara başladı. Ümit Karan ,“sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı” suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Karan savunmasında, "Ben Survivor'da kadınlarla yan yana bulunduğumda bile herhangi bir şey yapmadım" diyerek suçlamaları kabul etmedi. Yerel mahkeme, Ümit Karan hakkında beraat kararı vermişti. Ancak olayın istinaf mahkemesine taşınması sonrası olaylar değişti. İşte Ümit Karan olayıyla ilgili son dakika gelişmeleri...
ÜMİT KARAN NEDEN HAPİS CEZASI ALDI
İSTİNAF Mahkemesi, eski milli futbolcu Ümit Karan'a, "Sarkıntılık düzeyinde kalan basit cinsel saldırı" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Karan savunmasında, "Ben Survivor'da kadınlarla yan yana bulunduğumda bile herhangi bir şey yapmadım" diyerek suçlamaları kabul etmedi. Yerel mahkeme, Ümit Karan hakkında beraat kararı vermişti.
Eski futbolcu Ümit Karan, 2015'te oturduğu apartmanın güvenlik görevlisi İ.A.'ya "Basit cinsel saldırıda" bulunduğu gerekçesi ile hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bakırköy 37. Asliye Ceza Mahkemesi, delil yetersizliğinden Karan'ın beraatine karar verdi.
İSTİNAF MAHKEMESİ'NDEKİ İLK DURUŞMAYA KATILMADI
İ.A.'nın Avukatı Işıl Gülümser dosyayı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi'nde bugün görülen karar duruşmasına sanık Ümit Karan ve Avukatı Ayhan Sağıroğlu ve İ.A.'nın Avukatı Işıl Gülümser katıldı.
Tutuksuz yargılanan sanık Ümit Karan, kimlik tespiti sırasında Makedonya'da futbol takımı çalıştırdığını ve aylık gelirinin 2 bin Euro olduğunu söyledi. Savunmasına, "Hayatım boyunca kimseye yanlış yapmadığını" sözleri ile başlayan Ümit Karan, "Suçlamalar doğru değildir" dedi. Karan, suçlamaların çıkar amaçlı yapıldığını iddia etti.
'OLAYDAN SONRA MÜVEKKİLİM PSİKOLOJİK RAHATSIZLIK GEÇİRMİŞTİR'
İ.A.'nın Avukatı Işıl Gülümser, müvekkilinin çıkar elde etmeye çalışmadığını belirterek, "Olaydan sonra müvekkilim ciddi psikolojik rahatsızlık geçirmiş ve tedavi görmüştür. Olaydan sonra çalışamaz duruma gelmesine sebebiyet vermiştir. Müvekkilim ili terk edip başka ile taşınmak zorunda kalmıştır. Sanığın cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.
SAVCI CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ
Savcı Levent Çağıl mütalaasında, Bakırköy 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nin sanık Ümit Karan lehine verdiği beraat kararının kaldırılarak sanığın, "Sarkıntılık düzeyinde kalan basit cinsel saldırı" suçundan cezalandırılmasını istedi. Savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapan Karan'ın Avukatı Ayhan Sağıroğlu, şike davasından en az ceza alıp iş bulamayan tek futbolcu olduğu için Makedonya'da çalıştığını söyledi. Müvekkilinin kimseyi öpmediğini, öpmeye de teşebbüs etmediğini söyleyen Avukat Sağıroğlu, müştekinin İstinaf talebinin reddine karar verilmesini istedi.
'ATATÜRKÇÜLÜKTEN CEZA VERECEKSENİZ KABULÜMDÜR'
Son sözü sorulan Ümit Karan, "Ben bu ülkeye hizmet ettim. Hayatım boyunca kimseye yanlış yapmadım. Ben Atatürkçüyüm. Bana Atatürkçülükten ceza verecekseniz kabulümdür" dedi. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Ersoy Yüce, "Atatürkçülere ceza mı veriliyor" dedi. Araya giren Karan'ın Avukatı Ayhan Sağıroğlu, "Başka bir şey söylemeye çalışıyor" dedi.
'SURVİVOR'DA KADINLARLA YAN YANA BULUNDUĞUMDA BİLE BİR ŞEY YAPMADIM'
Bu diyaloğun ardından tekrar söz alan Karan, "Ben Survivor'da kadınlarla yan yana bulunduğumda herhangi bir şey yapmadım" diyerek beraatine karar verilmesini istedi.
KARAN'A 1 YIL 8 AY CEZA VERİLDİ
Kısa bir ara veren 20. Ceza Dairesi, Bakırköy 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nin beraat kararını kaldırdı. Daire, oy çokluğu ile Karan'a, "Sarkıntılık düzeyinde kalan basit cinsel saldırı" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Üye hakim Kadir Erdal, beraat yönünden görüş bildirerek çoğunluk kararına muhalefet etti. Karan'ın bu kararı Yargıtay'a taşıma hakkı bulunuyor.
ÜMİT KARAN KİMDİR?
Futbol kariyerine, Almanya'da Berlin takımı Hertha Zehlendorfda başladı. Hertha Zehlendorf dan sonra Türkiyemspor Berlin'e gitti. Bunu takiben Süper Lig'e geçiş yaparak Gençlerbirliği'nde oynamaya başladı.
2001 yılında ise Galatasaray'a transfer oldu ve yine takımının şampiyonluğa erişmesinde büyük pay sahibi oldu. 2004-2005 sezonunun ikinci yarısında Galatasaray'ın antrenörü Gheorghe Hagi ile anlaşmazlıklar sonucu Borussia Mönchengladbach, Hannover 96 ve DSC Arminia Bielefeld ile sözleşme için masaya oturdu. Ancak Ümit Karan Bundesliga takımlarının tekliflerini geri çevirerek; son anda Büyükşehir Belediye Ankaraspor ile anlaştı. 2005 sezonunun sonuna kadar Ankaraspor için oynayan Ümit Karan, kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle tekrar Galatasaray'a döndü.
2005-2006 sezonunda ise tekrar Galatasaray için oynamaya başlayan Ümit Karan, sezon içinde attığı 18 gol ile gol krallığına aday oldu. Ama geçirdiği sakatlık nedeniyle sezonu kapatarak gol krallığına da veda etmek zorunda kaldı. 2006-2007 sezonunun başında takımdaki yerini geri aldı ve Süper Ligi'ndeki 100. golünü 18 Eylül 2006 'da Beşiktaş'a karşı kaydetmiştir. 2006-2007 sezonunda Galatasaray ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahaya 3 maçta kaptan olarak çıktı. İngiltere'de oynanan Liverpool-Galatasaray maçında attığı 2 golle dikkatleri üzerine çekti. Fakat takımını mağlubiyetten kurtaramadı. 2009-10 sezon başında Eskişehirspor'a bedelsiz olarak transfer oldu. 31 Mayıs 2012 tarihine kadar Eskişehirspor ile sözleşmesi bulunmaktadıydı. 2011-2012 sezonundan itibaren Eskişehirspor' da sportif direktörlük görevine getirildi. Ümit Karan 2011'de futbolu bıraktı.
Ümit Karan 181 cm boyunda ve 94 kilodadır. Ümit Karan 42 yaşındadır.
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