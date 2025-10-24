Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre Siber Güvenlik Başkanlığı'na Türk Telecom CEO'su Ümit Önal atandı.

Ümit Önal kimdir?

2019'dan bu yana Türk Telekom CEO'su olarak görev yapan Ümit Önal, 1971 yılında İstanbul'da doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladı. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun oldu.

Çalışma hayatına medya ve iletişim sektöründe başlayan Ümit Önal, 1994 yılından itibaren bir televizyonun reklam satışında uzun yıllar değişik kademelerde görev aldı. 2005-2006 yılları arasında ticari organizasyonlar yapmak suretiyle hizmet sektöründe, 2006-2007 yılları arasında eğitim sektöründe müdürlükler yaptı.

Kanal 7'de yöneticilik yaptıktan sonra 2007 yılı Haziran ayı itibariyle ATV Televizyonu ve Merkez Reklamdan sorumlu Grup Koordinatörü olarak görev yaptı. Çalık Holding'in bu medya grubunu satın almasıyla birlikte Turkuvaz Medya Reklam Grup Başkanı olarak görevine devam etti. 2015 yılına kadar sırasıyla ATV Genel Müdürlüğü, Reklam Grup Başkanlığı ve İcra Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.

15 Ocak 2015'te yeniden TMSF'ye geçen Show TV'nin genel müdürlüğüne atandı. Haziran 2015 tarihinde bu görevinden ayrıldı.

Digitürk Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdürlük görevlerini de 2015"e kadar üstlenen Ümit Önal, Digitürk'ün Katarlı medya kuruluşu BeIN gruba satış sürecini yönetti.

26 Ekim 2015 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi ile İpek Koza Holding ve bünyesindeki şirketlere kayyum atanmasına karar verildi ve 22 şirkete el konuldu. TMSF grubun başına Ümit Önal'ı atadı.

2016 yılı sonunda Türk Telekom'a geçen Ümit Önal, 2016-2018 yılları arasında Türk Telekom Satış ve Müşteri Hizmetlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi, bunun yanı sıra 2018 Aralık ayından itibaren şirketin Pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini de sürdürdü.

Halka arzdan bu yana en başarılı büyüme performansına liderlik eden Ümit Önal, 2018 yılında son 10 yılın rekor abone büyümesine ve en yüksek gelir artışına imza attı.

Ümit Önal, TVYD (Televizyon Yayıncıları Derneği) ile RVD (Reklam Verenler Derneği) Yönetim Kurulu üyesidir.

Türk Telekom'da CEO olarak görev yapan Dr. Paul Doany'nin görevinden ayrılması üzerine 31 Temmuz 2019 tarihinden bu yana Türk Telekom'u yönetiyordu.

Türkiye'nin dijital ve teknolojik dönüşümüne öncülük eden Ümit Önal, evlidir ve üç kız çocuğu vardır.

SİBER GÜVENLİK BAŞKANLIĞI

Ümit Önal'ın başkanlığına atandığı Siber Güvenlik Başkanlığı 7 Ocak 2025'te Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile kuruldu.

Başkanla birlikte 135 personeli bulunan Siber Güvenlik Başkanlığının görev ve yetkileri şöyle:

a) Siber güvenliğin sağlanması amacıyla politika, strateji ve hedefleri belirlemek, eylem planları hazırlamak, mevzuat çalışmalarını yürütmek, ilgili faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak, bunların etkin şekilde uygulanmasını takip etmek.

b) Siber güvenlik konusunda bilinçlendirme, eğitim ve farkındalığı artırma çalışmaları yürütmek.

c) Siber güvenlik ve bilgi güvenliğini destekleyici projeler yürütmek.

ç) Siber güvenlik alanında kamu, özel sektör ve üniversiteler arasındaki işbirliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak.

d) Siber güvenlik ekosistemi ile yerli ve milli ürün ve teknolojilerin geliştirilmesine ve yerli girişimcilerin dünya pazarında rekabetçi konuma gelmesine yönelik çalışmalar yapmak.

e) Siber güvenliğe ilişkin ihtiyaç duyulan alanlarda Ar-Ge ve teknoloji transferi yapmak.

f) Siber güvenlik ile ilgili yurtiçinde veya yurtdışında düzenlenen tatbikat, etkinlik ve fuarlara katılımın özendirilmesine yönelik çalışmalar yürütmek.

g) Siber güvenlik zafiyetlerinin tespit edilmesi amacıyla çalışmalar yürütmek.

ğ) Siber güvenlik alanındaki kapasitenin kritik alanlara yönlendirilmesi ve mükerrer yatırımların önlenmesi için öncelikli siber güvenlik alanlarını belirlemek.

h) Siber güvenlik acil durum ve kriz yönetim planları oluşturmak, bu planlar çerçevesinde ortak operasyon merkezleri kurmak.

1) Siber güvenlik alanında kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilecek teşviklere ilişkin görüş bildirmek.

i) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.