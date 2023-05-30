Ümit Özdağ, seçimlerden önce AK Parti ile yaptıkları görüşmelere AK Parti'den bakanlık talebinde bulunduğunu itiraf etti.

Başkan Erdoğan, seçimden önce katıldığı canlı yayında Özdağ'ın Numan Kurtulmuş ile görüştüğü toplantıda bakanlık talep ettiğini söyledi.

Başkan Erdoğan, canlı yayında siyasetlerinin pazarlık siyaseti değil, ilke siyaseti olduğunu dile getirerek Özdağ'ın teklifinin anında reddedildiğini belirtti.

Ümit Özdağ da bugün yaptığı basın toplantısında yaptığı bakanlık pazarlığını itiraf etti.

Özdağ, "Evet, görev istedik ama sizin böyle bir niyetiniz olmadığı için sizinle beraber olamadık" diyerek yaptığı bakanlık teklifinin AK Parti tarafından reddedildiğini itiraf etti.