14 Mayıs seçimlerinde aday gösterilmeyen CHP eski Milletvekili Abdüllatif Şener, geçtiğimiz günlerde Halk Tv'de kendisine yöneltilen "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna "Ben zaten istifa ettim" diye cevap verirken, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini de itiraf etmişti.

Şener, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda Sinan Oğan'a oy verdiğini; ikinci turda ise geçersiz oy kullandığını söylerken, bu açıklamalar CHP'lileri kızdırmıştı.

ÖZDAĞ: ŞENER ZAFER PARTİSİ'NE OY VERECEĞİNİ SÖYLEDİ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, fondaş Halk TV'de katıldığı bir programda Abdüllatif Şener ile ilgili dikkat çeken bir anektod paylaştı. Özdağ, Abdüllatif Şener'in Zafer Partisi'ne oy vereceğini söylediğini ifade etti.

Özdağ, "Ben Abdüllatif Bey ile televizyon dışında 2 kez sohbet ettim. Her ikisi de kahvaltı sohbetiydi. Cumhuriyet Halk Partisi vekiliyken bir kahvaltı sohbetinde, birçok insanın içerisinde şunu söyledi. Sizin sığınmacılar politikanız, benim partimin sığınmacılar politikasından daha doğru. Benim partim, bu politikayı sürdürürse seçimlerde CHP'den aday olsam da Zafer Partisi'ne oy veririm" açıklamasında bulundu.

ŞENER'DEN ELEŞTİRİLERE 'HALAYLI' CEVAP

Öte yandan; Abdüllatif Şener kendisine CHP'den yöneltilen eleştirilere 'halaylı' yanıt verdi. Mardin Kızıltepe ilçesinde katıldığı bir düğünde halay çektiği görüntüleri paylaşan Şener, CHP'ye yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı.

Eski vekil Şener, kendi sosyal medya hesabından yaptığı "Dün akşam Kızıltepe'den..." paylaşımda şu açıklamalara yer verdi:

"İki gündür Mardin Kızıltepe'deyim. Düğünde ve sokaklardayım. Görünen o ki; kendi seçim hatalarını unutturmak için, oy verdin vermedin üzerinden kamikaze saldırıları yapan medya trollerinin halkta karşılığı yok. CHP'yi önümüzdeki belediye seçimlerinde hezimete sürüklüyorlar"