Ümit Özdağ'dan Ali Babacan'a ağır cevap: Bana utanmazlığın resmini yapabilir misin Abidin?

Seçimlere CHP listelerinden giren DEVA Partisi, Meclis'e 15 milletvekili soktu. Konuyla ilgili konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Kimseye borcumuz yok, seçimi helalinden kazanmış 15 vekilimiz var" ifadelerini kullandı.

Babacan'ın bu çıkışına son dönemde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile sık sık görüşen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan sert bir yanıt geldi.

"BANA UTANMAZLIĞIN RESMİNİ YAPABİLİR MİSİN ABİDİN?"

Sosyal medya hesabından Babacan'ın söz konusu haberini alıntılayan Özdağ, "Bana utanmazlığın resmini yapabilir misin Abidin? Ne gerek var ağabey resme aşağıda fotoğrafı var." dedi.