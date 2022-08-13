Ümit Özdağ'dan 'Cerablus' provokasyonu! Yalanı ortaya çıktı

Son zamanlarda sığınmacılar üzerinden yaptığı ırkçı açıklamalarının yanında, gerçek dışı iddialarıyla da adından söz ettiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, şimdi de Cerablus üzerinden provokasyona girişti.

ÖZDAĞ: TSK SURİYELİLERE MÜDAHALE EDİYOR

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özdağ, "Cerablus'ta AK Parti'nin Şam İle görüşmesini protesto eden Suriyelilere karşı TSK müdahalede bulunmaya başlamış. Başımıza bela olacaklarını söylemiştik. Türkiye'nin kiminle görüşeceğine karar verebileceklerine inanıyorlar. Hepsini yollayacağız." ifadelerini kullandı.

GAZİANTEP VALİSİ: HERHANGİ BİR MÜDAHALE OLMADI

TSK'nın Cerablus'ta müdahalede bulunduğunu öne süren Özdağ'a Gaziantep Valiliği'nden cevap geldi. Gaziantep Valisi Davut Gül, "Cerablus'ta 200 kişini katıldığı protesto gösterilerine Türk Silahlı Kuvvetlerinin herhangi bir müdahalesi olmamıştır. Suriye Milli Ordusu karargahına yaklaşıldığı için kendi unsurları tarafından havaya ateş edilerek gösteri sonlandırılmıştır." açıklamasında bulundu.