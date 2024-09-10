İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Eylül 2024 Salı / 7 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0745
  • EURO
    37,6422
  • ALTIN
    2741.29
  • BIST100
    9708.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ümit Özdağ'dan Fethiye provokasyonu! İddialara yalanlama geldi
Güncel

Ümit Özdağ'dan Fethiye provokasyonu! İddialara yalanlama geldi

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Ümit Özdağ'ın Fethiye'de 50 kişinin müdahil olduğu kavgaya ilişkin ortaya attığı iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

10 Eylül 2024 Salı 11:05 - Güncelleme:
Ümit Özdağ'dan Fethiye provokasyonu! İddialara yalanlama geldi
ABONE OL

DMM'den yapılan açıklamada, Fethiye'de iki grup arasındaki kavga ile ilgili sosyal medyada ortaya atılan iddiaların kamuoyunu manipüle etme amaçlı olduğu kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

7 Eylül 2024 tarihinde Muğla ili Fethiye ilçesi Ölüdeniz'de iki grup arasında park yeri anlaşmazlığından dolayı çıkan tartışma büyümüş ve iki tarafa mensup yaklaşık 50 kişinin de müdahil olmasıyla kavgaya dönüşmüştür. Jandarma ekiplerinin anında müdahalesi sonucu olaya karışan 24 şahıs gözaltına alınmış olup, olayla ilgili adli soruşturma devam etmektedir.

Bahse konu olayın iddiaların aksine etnik, siyasi veya ideolojik bir bağlantısının bulunmadığı tespit edilmiştir. Konuyla ilgili sosyal medya üzerinden provokasyon yaptığı tespit edilen şahıslar hakkında işlem başlatılmıştır.

Kamuoyunu provoke etmeye yönelik dezenformasyonlara itibar etmeyiniz.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.