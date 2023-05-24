Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini açıklayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve AK Parti'nin kurumsal olarak defalarca duyurduğu mülteciler konusundaki 'Eve dönüş' planıyla ilgili iftira atarak masadaki yerini aldı. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Özdağ'ın "İki tarafla da görüştük. Sayın Numan Kurtulmuş'un söylediklerinin içinde mültecileri gönderme planı yoktu" iddiasını yalanladı.

Kurtulmuş'un açıklaması şöyle:

Sayın Ümit Özdağ'ın bugün yaptığı açıklamasında ifade ettiği "Numan Kurtulmuş'un anlattığı şey sığınmacıların vatanlarına dönmesini içermiyordu" şeklindeki sözleri tamamen gerçek dışıdır.

Hem başbaşa görüşmemizde hem de sonrasındaki ortak basın açıklamasında ifade ettiğimiz gibi Hükümetimiz Suriyeli göçmenlerin güvenli ve gönüllü geri dönüşleriyle ilgili kapsamlı çalışmalarını hassasiyetle sürdürmektedir.

Sayın Ümit Özdağ'ın bugün yaptığı açıklamasında ifade ettiği "Numan Kurtulmuş'un anlattığı şey sığınmacıların vatanlarına dönmesini içermiyordu" şeklindeki sözleri tamamen gerçek dışıdır.



Hem başbaşa görüşmemizde hem de sonrasındaki ortak basın açıklamasında ifade ettiğimiz gibi... pic.twitter.com/NU24nAQiLE — Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) May 24, 2023

"AK PARTİ'NİN SIĞINMACILARI GÖNDERME PLANI YOK" İFTİRASI

28 Mayıs kararını açıklamak için kameraların karşısına Kılıçdaroğlu ile birlikte geçen Ümit Özdağ ortaklığını gelebilecek tepkileri önlemek adına AK Parti'ye iftira atarak sağlama almaya çalıştı. Hem Başkan Erdoğan'ın hem de AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un canlı yayında açıkça beyan ettiği mülteciler konusuyla ilgili iktidarın takvimi olmadığını iddia etti.

Özdağ "İki tarafla da görüştük. Sayın Numan Kurtulmuş'un söylediklerinin içinde mültecileri gönderme planı yoktu" dedi.

Gerçekte olan ise Numan Kurtulmuş ile birlikte kameraların karşısına geçtiğinde Ümit Özdağ hemen yanında bulunan Kurtulmuş'un "Göçmen meselesinin önemli bir mesele olduğunu müzakere etik. Bunun da bir sınırı var. Projelerimiz üzerinde çalışıyoruz. Suriye'de normalleşmenin sağlanması, insanların geri dönmesi için çalışma içinde olduğumuzu ifade etmek isterim. 1 milyon Suriyelinin geri dönüşünü sağlayacak konutların yapılması gündemdedir. Çalışmalar devam ediyor. Zafer Partisi görüşleri destekleyici olacaktır" demişti.

BAŞKAN ERDOĞAN DA TRT YAYININDA İFADE ETMİŞTİ

Diğer yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan da mülteci konusunda açıklama yaparak 1 milyon kişilik eve dönüş planına dair "1 milyona yakın mültecinin topraklarına dönmesi için Suriye'de konut yapımıyla ilgili projeler hazırladık. Mültecilerin ülkelerine dönmesini sağlayacağız" demişti.