Ümit Özdağ'dan siyasi vurgun yapan ortaklara yaylım ateşi: 1 oy bile getirmediler

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verme kararı alan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, seçim yenilgisinden Millet İttifakı'ndaki diğer partileri sorumlu tuttu. FOX TV canlı yayınına katılan Özdağ, 7'li masayı sert sözlerle eleştirdi.

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN SİYASİ VURGUN YAPAN ORTAKLARA YAYLIM ATEŞİ

Kılıçdaroğlu ile İçişleri Bakanlığı konusunda anlaştıklarını ancak diğer partilerin buna karşı çıktığını ifade eden Özdağ, şu açıklamalarda bulundu:

Altılı Masa'dakiler benim elimi tutmasalardı, önümü kesmeselerdi seçimi kazanma şansımız olurdu. Biz Kemal Kılıçdaroğlu ile İçişleri Bakanlığı konusunda anlaştık ama 7'li koalisyon benim İçişleri Bakanı olacağım hususunun açıklanmasına karşı Kemal Bey'e çok ağır baskı uyguladı. Sanki seçimi kazanmak istemiyorlar.

Altılı Masa'dakiler benim elimi tutmasalardı, önümü kesmeselerdi seçimi kazanma şansımız olurdu. Biz Kemal Kılıçdaroğlu ile İçişleri Bakanlığı konusunda anlaştık ama Altılı Masa benim İçişleri Bakanı olacağım hususunun açıklanmasına karşı Kemal Bey'e çok ağır baskı uyguladı. Sanki seçimi kazanmak istemiyorlar.

"KEMAL BEY'İN YANINDAKİLER BİR TANE OY GETİRMEDİLER"

Bu arkadaşlar Kemal Bey'i böyle taciz etmeselerdi, baskı altına almasalardı biz çıkıp son üç buçuk gün 'Evet Zafer Partisi hükümette yer alacak.' derdik.

Kemal Bey'in yanındakiler bir tane oy getirmediler ama oy gelmemesini sağlayacak şekilde tavır aldılar.