Ümit Özdağ'dan yeni protokol itirafları: Kılıçdaroğlu 'kaybedersek kaybedelim' dedi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptıkları gizli protokolü paylaşmıştı. Kılıçdaroğlu, önce böyle bir protokol olmadığını, daha sonra da 'iki kişinin namusuna teslim' diyerek maddeleri açıklamayacağını söylemişti. Protokolde İçişleri ve iki bakanlığın Özdağ'a verildiği görüldü.

CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel de söz konusu protokolden kendisi dahil hiçbir partilinin haberi olmadığını söylemişti.

Özdağ, Flash TV canlı yayınında, CHP ile aralarında yaşanan gerginliğe ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu ile yaptığı gizli protokolün belgelerini paylaştı

"CHP, ATATÜRK'ÜN PARTİSİ DEĞİL, KILIÇDAROĞLU'NA GÜVENMİYORDUM"

Kılıçdaroğlu'na güvenmediği için protokolü imzaladıklarını söyleyen Özdağ, "Özetle biz bu protokolü CHP, Atatürk'ün partisi olmadığı için, güvenmediğimiz için imzalattık. Kılıçdaroğlu'na da güvenmiyorum." dedi.

"KILIÇDAROĞLU 'KAYBEDERSEK KAYBEDELİM' DEDİ"

CHP liderinin söz konusu maddeleri imzalarken hiçbir rahatsızlık duymadığını ve gocunmadığını söyleyen Özdağ, "Benim İçişleri Bakanı olacağımın duyurulmasını istedim. Kılıçdaroğlu, 'ortaklarım sorun çıkarıyor' diyerek istemedi. 'Böyle yaparsanız seçimi kaybedersiniz' dedim, 'kaybedersek kaybedelim' dedi. Şahidi de var." diye konuştu.

"İMAMOĞLU, ÖZEL VE KILIÇDAROĞLU AYRI PARTİ KURSA YÜZDE 1 OY ALAMAZ"

CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel'e de yüklenen Özdağ, "Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Özel bir araya gelip parti kursalar yüzde 1 bile alamazlar. Aldıkları oyu Anıtkabir'den Atatürk alıyor." ifadelerini kullandı.

"CHP'DEKİ MEMURLARA KADAR HERKES İÇİŞLERİ BAKANI OLACAĞIMI BİLİYORDU"

Özel'in 'partide kimsenin haberi yoktu' iddialarını da yalanlayan Özdağ, "Eski Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, İçişleri Bakanı olacaktı. Protokol sonrasında bana yardımcı yapılması bile konuşuldu. Bunu, partideki memurlara kadar herkes biliyordu" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.