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  • Ümit Özdağ'ın bir yalanı daha çürütüldü! Valilik: Gerçek dışı ve provokasyondur
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Ümit Özdağ'ın bir yalanı daha çürütüldü! Valilik: Gerçek dışı ve provokasyondur

Ümit Özdağ'ın '8 milyon lirayı Suriye'ye aktarıldı' yalanını Ordu Valiliği çürüttü. Özdağ'ın provokasyon içerikli sözlerine ilişkin valilik, ''Ümit Özdağ bugün, 'Valiliklere yazı yollanarak il bütçelerinden bu evler için kaynak aktarmaları istendi. Ordu Valiliği Ordu halkı için harcaması gereken 8 milyon lirayı Suriye'ye aktardı.' yalanını ortaya atmıştır. Bu iddia tamamıyla gerçek dışı ve provokasyon amaçlıdır.' ifadeleri kullanıldı.

AA6 Ağustos 2022 Cumartesi 18:24 - Güncelleme:
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Ordu Valiliği, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın sosyal medya paylaşımındaki iddialarına cevap verdi.

"GERÇEK DIŞI VE PROVOKASYONDUR"

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Ümit Özdağ bugün, 'Valiliklere yazı yollanarak il bütçelerinden bu evler için kaynak aktarmaları istendi. Ordu Valiliği Ordu halkı için harcaması gereken 8 milyon lirayı Suriye'ye aktardı.' yalanını ortaya atmıştır. Bu iddia tamamıyla gerçek dışı ve provokasyon amaçlıdır." ifadeleri kullanıldı.

HAYIRSEVER VATANDAŞLARIN BAĞIŞLARIYLA YAPILDI

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Valiliğimizden gönderilen ne bir ödenek ne de il bütçesinden yapılan bir harcama söz konusudur. Hayırsever vatandaşların STK'lara yaptığı bağışlarla gerçekleşen projeye, ilimizdeki STK'lar ve hayırsever iş insanlarımız 2020 yılında 35 briket ev yapımı için toplam 210 bin lira bağış ile katkıda bulunmuştur."

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