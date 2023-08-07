Ümit Özdağ'ın da dahil olduğu iftira kampanyasına İletişim Başkanlığından tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya hesabından, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "Günaydın demek cahiliye dönemi adetidir" şeklinde bir açıklamasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
2021 yılında ortaya atılan bu iddiayı Erbaş'ın yalanlayarak kendisinin de "Günaydın" kelimesini kullandığı hatırlatıldı.
İletişim Başkanlığı, "Geçmiş yıllarda ileri sürülen bu iddianın yalanlanmasına rağmen yeniden gündeme getirilmesi manipülasyon amacı taşımaktadır" açıklamasında bulundu.