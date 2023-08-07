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Ümit Özdağ'ın da dahil olduğu iftira kampanyasına İletişim Başkanlığından tepki

İletişim Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında ortaya atılan mesnetsiz iddiayı yalanladı. Ümit Özdağ'ın da dahil olduğu karalama kampanyasının iç yüzünü anlatan İletişim Başkanlığı, manipülasyon amacı taşıyan iddianın geçmiş yıllarda yalanlanmasına rağmen yeniden gündeme getirilmesine dikkat çekti.

7 Ağustos 2023 Pazartesi 11:47 - Güncelleme:
Ümit Özdağ'ın da dahil olduğu iftira kampanyasına İletişim Başkanlığından tepki
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya hesabından, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "Günaydın demek cahiliye dönemi adetidir" şeklinde bir açıklamasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

2021 yılında ortaya atılan bu iddiayı Erbaş'ın yalanlayarak kendisinin de "Günaydın" kelimesini kullandığı hatırlatıldı.

İletişim Başkanlığı, "Geçmiş yıllarda ileri sürülen bu iddianın yalanlanmasına rağmen yeniden gündeme getirilmesi manipülasyon amacı taşımaktadır" açıklamasında bulundu.

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