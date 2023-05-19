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Ümit Özdağ'ın danışmanı hayatını kaybetti

Zafer Partisi Basın Danışmanı ve 28. Dönem Nevşehir milletvekili adayı Ceren Gürkan, Ankara'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

AA19 Mayıs 2023 Cuma 11:42 - Güncelleme:
Ümit Özdağ'ın danışmanı hayatını kaybetti
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Alınan bilgiye göre, çevre yolu Gölbaşı istikameti Etimesgut varyantında, Özcan Y. ile Ceren Gürkan'ın içinde bulunduğu 06 AR 2813 plakalı otomobil, park halindeki 06 EU 2292 plakalı çekiciye çarptı.

Kazada, sürücü Özcan Y. yaralanırken Gürkan hayatını kaybetti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolü sonucu, sürücü Özcan Y'nin 2,93 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Özcan Y. sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilirken Ceren Gürkan'ın cenazesi Etimesgut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Özcan Y'nin tedavisinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

- ÜMİT ÖZDAĞ'DAN BAŞSAĞLIĞI PAYLAŞIMI

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zafer Partisi Basın Danışmanı ve milletvekili adayı sevgili kardeşim Ceren Gürkan dün gece geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirmiştir. Ceren Gürkan'ın ailesine ve bütün Zafer Partisi camiasına başsağlığı, Ceren kardeşime Allah'tan rahmet diliyorum." ifadesini kullandı.

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