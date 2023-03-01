Ümit Özdağ'ın ırkçı provokasyonuna yalanlama: Tamamen hayal ürünü

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı bir canlı yayın programında "600 bin Suriyeli İstanbul'a göç ediyor. Otobüs biletleri devlet tarafından ödenecek" iftirasında bulundu. Özdağ'ın iftiraları Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklama ile yalanlandı.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "bir televizyon kanalının sabah programında başkanlık ve personelinin mesnetsiz ifadelere maruz bırakıldığı ve yine gerçekliği olmayan verilerin kaynak gösterilmeksizin iddia yoluyla dolaşıma sokulmak istendiği" ifade edildi.

"TAMAMEN GERÇEK DIŞI VE HAYAL ÜRÜNÜDÜR"

"Yüzyılın en büyük felaketi olarak değerlendirilen depremin ardından milletin seferber olduğu günlerde provokasyonun dahi sınırlarını zorlayan sorumsuzca açıklamaların kabul edilmesinin mümkün olmadığı" belirtilen açıklamada, "Mevzubahis programda ortaya atılan '600 bin Suriyelinin İstanbul'a götürüldüğüne ve bilet paralarının Göç İdaresi Başkanlığı tarafından karşılandığına' ilişkin iddialar tamamen gerçek dışı ve hayal ürünüdür." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu açıklamanın deprem sonrası ortaya atılan diğer iddialar gibi bugüne kadar farklı yol ve yöntemlerle ülkede yaşayan yabancılar üzerinden gerçekleştirilen dezenformasyon ve algı yönetimi çalışmalarının yeni bir boyutu olarak değerlendirildiğine yer verilen açıklamada, kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası göç kuruluşlarıyla irtibatlı şekilde afet sürecinde de göç yönetiminin kesintisiz şekilde sürdürüldüğü vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Deprem bölgesinde yaşayan yabancıların farklı illere çıkışları kayıtlı ve izinli olarak sağlanmaktadır. Ayrıca sorumlulukları gereği bu ülkeye en iyi şekilde hizmet eden mesai arkadaşlarımızı ve başkanlığımızı zan altında bırakan gerçek dışı ifadeleri de kabul etmiyoruz. Medya kuruluşlarımız başta olmak üzere kamuoyunun bu tür açıklamalara ve iddia sahiplerine itibar etmemesi, doğru bilgi için resmi kurumları takip etmesi büyük önem arz etmektedir."