İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mayıs 2023 Çarşamba / 5 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,8825
  • EURO
    21,4663
  • ALTIN
    1262.02
  • BIST100
    4509.96
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ümit Özdağ-Kılıçdaroğlu pazarlığı Akşener'i kızdıracak! Kendini İçişleri Bakanı ilan etti
Güncel

Ümit Özdağ-Kılıçdaroğlu pazarlığı Akşener'i kızdıracak! Kendini İçişleri Bakanı ilan etti

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasındaki pazarlığın ayrıntıları netleşmeye başladı. Özdağ, kendisinin İçişleri Bakanı olacağını ima ederken, İçişleri Bakanlığı'nı istediği bilinen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in tavrı merak konusu oldu.

24 Mayıs 2023 Çarşamba 10:50 - Güncelleme:
Ümit Özdağ-Kılıçdaroğlu pazarlığı Akşener'i kızdıracak! Kendini İçişleri Bakanı ilan etti
ABONE OL

Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasındaki pazarlığın detayları ortaya çıktı. Özdağ sosyal medya üzerinden CHP hakkında yapılan bir haberi alıntılayarak kendisinin İçişleri Bakanı olacağını ima etti. Saat 11'de açıklama yapacağını duyurdu. Yedili Masa'da İçişleri Bakanlığı'nı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in istediği belirtiliyordu.

28 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala siyasi arenada hareketlilik sürüyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararının ardından Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın hangi şartları masaya koyduğu merak ediliyordu.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VAADİ

Twitter'da "CHP Gençlik Kolları duvarları "Suriyeliler gidecek" yazılarıyla boyadı." paylaşımını alıntılayarak bir açıklamada bulunan Özdağ, "Öncelikle elinize sağlık gençler. Size Zafer Partisi'ndeki şablonları da verelim. Ve söz ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım" ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.