Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasındaki pazarlığın detayları ortaya çıktı. Özdağ sosyal medya üzerinden CHP hakkında yapılan bir haberi alıntılayarak kendisinin İçişleri Bakanı olacağını ima etti. Saat 11'de açıklama yapacağını duyurdu. Yedili Masa'da İçişleri Bakanlığı'nı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in istediği belirtiliyordu.

28 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala siyasi arenada hareketlilik sürüyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararının ardından Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın hangi şartları masaya koyduğu merak ediliyordu.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VAADİ

Twitter'da "CHP Gençlik Kolları duvarları "Suriyeliler gidecek" yazılarıyla boyadı." paylaşımını alıntılayarak bir açıklamada bulunan Özdağ, "Öncelikle elinize sağlık gençler. Size Zafer Partisi'ndeki şablonları da verelim. Ve söz ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım" ifadelerini kullandı.