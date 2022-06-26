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Ümit Özdağ'ın korumaları vatandaşı darp etti!

Ümit Özdağ'ın korumaları Mersin'de yol isteyen vatandaş ile eşini “Sen bizim kim olduğumuzu biliyor musun?” diyerek darp etti.

26 Haziran 2022 Pazar 19:33 - Güncelleme:
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Aral T. isimli vatandaş, dün saat 18.00 sıralarında eşi ve kızıyla birlikte aracıyla seyir halindeyken Adnan Menderes Bulvarı üzerinde Zafer Partisi'nin konvoyuna denk geldi. Yol istemek için plakasında Ümit Özdağ yazılı koruma aracına korna çalan vatandaş, yol vermeyince aracın solundan geçerek yoluna devam etti. Arkasından gelen koruma aracı, Aral T.'nin otomobiline çarptı. Araçtan inen Aral T. ile eşi Özdağ'ın korumaları tarafından darp edildi.

TEHDİT ETTİLER

Mersin Polis Merkez Amirliğine giderek şikayette bulunan Aral T., koruma aracının hızla gelerek selektör yaptığını, "Sen kime korna çalıyorsun, sen bizim kim olduğumuzu biliyor musun çek kenara" diyerek sinkaflı kelimeler söylediğini beyan etti. Bu esnada başka bir koruma aracının kendi aracına arkadan çarptığını belirten Aral T., korumaların eşini ve kendisini darp ettiğini ifade etti.

Parti aracı içerisinde bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın olaydan bilgisi olduğunu söyleyen Aral T., Özdağ'ın olayı sorduğunu ancak korumaların yaşanan olayı yalanladığını kaydetti. Aral T., kendisini ve eşini darp eden korumalardan şikayetçi oldu.

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