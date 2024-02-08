Ümit Özdağ'ın 'Murat Kurum' kumpası elinde patladı! AK Parti'den algı operasyonuna cevap

Ümit Özdağ'ın Murat Kurum ile ilgili sosyal medya hesabından özel bir televizyon programının canlı yayında konuşmasını paylaştığı videoya AK Parti'den jet cevap geldi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

PROVOKASYON İÇEREN KURGU VİDEONUN ORİJİNALİ YAYINLANDI



Osman Nuri Kabaktepe kurgu videonun orijinaline yer verdiği paylaşımında Ümit Özdağ'ı sert bir dille eleştirirken, "Bir siyasi partinin genel başkanı, hiçbir siyasi etik ve ahlaka uygun olmayacak şekilde İBB Başkan Adayımız Sayın Murat Kurum hakkında montaj bir video yapıp yayınlıyor." ifadelerini kullandı.

Kabaktepe "Bu çarpık ve sahte anlayışı milletimizin vicdanına havale ediyoruz." açıklamasında bulundu.