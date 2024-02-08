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  • Ümit Özdağ'ın 'Murat Kurum' kumpası elinde patladı! AK Parti'den algı operasyonuna cevap
Güncel

Ümit Özdağ'ın 'Murat Kurum' kumpası elinde patladı! AK Parti'den algı operasyonuna cevap

Ümit Özdağ, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'un katıldığı bir canlı yayındaki videosu kurgulayarak sosyal medyada paylaşarak kirli bir algı operasyonuna girişti. AK Parti'den kurgu videoya jet cevap geldi. İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, videonun kurgu olduğu ve gerçeği yansıtmadığını belirterek sosyal medya hesabından videonun orijinalini paylaştı.

8 Şubat 2024 Perşembe 00:09 - Güncelleme:
Ümit Özdağ'ın 'Murat Kurum' kumpası elinde patladı! AK Parti'den algı operasyonuna cevap

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Ümit Özdağ'ın Murat Kurum ile ilgili sosyal medya hesabından özel bir televizyon programının canlı yayında konuşmasını paylaştığı videoya AK Parti'den jet cevap geldi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

PROVOKASYON İÇEREN KURGU VİDEONUN ORİJİNALİ YAYINLANDI

Osman Nuri Kabaktepe kurgu videonun orijinaline yer verdiği paylaşımında Ümit Özdağ'ı sert bir dille eleştirirken, "Bir siyasi partinin genel başkanı, hiçbir siyasi etik ve ahlaka uygun olmayacak şekilde İBB Başkan Adayımız Sayın Murat Kurum hakkında montaj bir video yapıp yayınlıyor." ifadelerini kullandı.

Kabaktepe "Bu çarpık ve sahte anlayışı milletimizin vicdanına havale ediyoruz." açıklamasında bulundu.

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