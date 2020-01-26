26.01.2020 11:47 - Güncelleme: 26.01.2020 11:47

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bölgeye, çevre illerden AFAD, Türk Kızılay, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri ile yardım malzemeleri gönderildi. Yardımlarla yaraların sarılmaya çalışıldığı şu günlerde UMKE hakkında da araştırmalar hız kazandı. UMKE ne zaman kuruldu? UMKE nedir, UMKE açılımı ne? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. UMKE hakkında tüm detaylar haberimizde..

UMKE NE ZAMAN KURULDU?

UMKE ekibi kaza ve afetlerde ilk tıbbi müdahaleyi ve diğer ekiplerden farklı olarak birçok tıbbi müdahaleyi kaza yerinde yapabilirler. İlk müdahalelere ek olarak çevre hastanelerde de diğer ekiplerle beraber ilk tedavileri yaparlar. UMKE 2004 yılında kurulmuştur.

UMKE NEDİR, UMKE AÇILIMI NE?

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (Kısa adı: UMKE), doğal afetlerde hayat kurtaran Türk ekiplerinden biridir ve sağlık çalışanlarından oluşur. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'na bağlıdır.

UMKE'YE NASIL BAŞVURU YAPILIR?

UMKE’ye katılmak isteyen personel, dilekçe ile il sağlık müdürlüğüne başvuru yapar. Her personel için UMKE Personeli kayıt formu doldurulur. Timlere seçilmede isteklilik esastır. Bununla birlikte UMKE personeli olarak kabul edildikten sonra verilen tüm görev ve faaliyetlere katılmak zorunludur.

UMKE'YE KİMLER KATILABİLİR?

UMKE personeli çeşitli birimlerde çalışan ve kendi görev tanımları kapsamındaki asli işlerini yapan istekli sağlık personeli arasından seçilir. Bu personel belirlenen eğitim ve faaliyet programına göre yıl içerisinde çeşitli zamanlarda eğitimlere ve tatbikatlara katılır, gerektiğinde olağandışı olaylara müdahale eder. Asli işlerinin yanında UMKE faaliyetlerini yürüten personel, bu faaliyetlerini bakanlık veya valilik görevlendirmesi ile yapar.

UMKE’ye diğer resmi, özel kurum ve kuruluşlardan sağlık personeli katılabilir. Bu kişilerin kıyafet ve donanımları kendi imkanları ile karşılanır. Eğitimleri Bakanlıkça yapılır. UMKE’nin çalışmalarına destek olmak amacıyla sivil kişiler de UMKE gönüllüsü olarak UMKE üyesi olabilir. Ancak faaliyetler ile ilgili her türlü harcama gideri kendilerine aittir. UMKE’nin sahada yapacağı müdahalelerde, tatbikatlarda gerekli lojistik, ulaştırma ve diğer teknik işleri yapmak üzere sağlık personeli dışındaki istekli personel arasından UMKE destek personeli oluşturulur.

UMKE'NİN GÖREVLERİ NELER?

Afet veya olağandışı durumlarda aldıkları özel eğitim ve donanımla, kazazedelere olay yerinde, en kısa sürede imkân ve kabiliyetlerini kullanarak uygun yöntemlerle medikal müdahale etmek ve kurtarmak,

Kurtarılan kazazedeleri, en kısa sürede ileri acil tedavi ünitelerine naklini sağlamak üzere ambulanslara, uygun nakil araçlarına ve görevlilerine teslim etmek,

Afetler ve olağan dışı durumlarda diğer sağlık ekiplerinin sunduğu tıbbi yardımların yeterli olmadığı durumlarda ve alanlarda, ekibin kendi donanım, personel ve eğitim imkanları dâhilinde ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerine destek vermek,

Olay yerinde sağlık hizmetlerinin yönetimini yapmak, triaj, tıbbi müdahale, nakil hazırlıkları, haberleşme ve kayıt yapmak,

Afet birimi ve diğer yerler ile gerekli iletişimi ve bilgi akışını sağlamak,

Faaliyetleri kapsamında ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle işbirliği yapmak,

Gerekli hâllerde, yurtdışında meydana gelen afet ve olağan dışı durumlarda sağlık hizmetlerinde görev almak.