Ümraniye bir başka güzel

01 Nisan 2021 Perşembe 13:35 - Güncelleme: 01 Nisan 2021 Perşembe 13:36

Ümraniye'de son 2 Yılda oldu lansman programına; AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı, İl ve İlçe Protokolü, İlçe Siyasi Parti Temsilcileri, STK ve kurum temsilcileri, ulusal medya üst düzey yöneticileri kanaat önderleri, muhtarlar, ulusal ve yerel medya mensupları, sosyal meyda fenomenleri ve çok sayıda davetli katıldı.



Program sonunda "Ümraniye Bir Başka" kurumsalının tanıtımı gerçekleşti.

Dünyada son iki yılda onca olumsuz olayların yaşandığını belirten Başkan Yıldırım, "Biz Ümraniye olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği rotadan şaşmadan gönül belediyeciliğini yani Ak Parti belediyeciliğini hakkıyla temsil etmeye gayret ettik" dedi.

Ümraniye Millet Bahçesi'nde gerçekleşen davette konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Bizler iyilik için, güzellik için yola çıkmış bir kervanın yolcularıyız. Dünyada son iki yılda onca tatsızlık yaşanırken biz Ümraniye olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği rotadan şaşmadan gönül belediyeciliğini hakkıyla temsil etmeye gayret ettik. Birileri yaşlılarını kendine yük görürken, hatta koronavirüs sürecinde huzur evlerinde, yalnız yaşadıkları evlerinde onları ölüme terk ederken, sahipsiz bırakırken bizler her birini tecrübe abidesi gördüğümüz yaşlılarımızın, büyüklerimizin, bütün bakımlarını yaptık, evlerini temizledik, tırnaklarını kestik, ilaçlarını düzenledik, saçlarının dahi bakımlarını yaptık, onlara sahipsiz olmadıklarını hissettirip vefamızı gösterdik. Ümraniye'deki bütün ibadethanelerimizi can evimiz olarak gördük. Bütün mabetlerimizin aylık rutin temizliğini yapıyoruz. Çevrelerini düzenliyoruz. Şadırvanlarını, abdesthanelerini yeniliyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÜMRANİYE'DEKİ BÜTÜN İBADETHANELERİMİZİ CAN EVİMİZ OLARAK GÖRDÜK"

Hayvanların Allah'ın dilsiz kulları olduğunu söyleyen Başkan İsmet Yıldırım, "Onları sevmek, korumak, kollamak ve gerektiğinde onların tedavilerini yapmak bizim insanlık vazifemizdir. Birileri kendi lüks ihtiyaçlarını gidermek için, zevkine, bencilce onlara zarar verse de biz son iki yılda minik dostlarımız için hayvan kliniği kurduk. Sokaklarda yaşayan veya evcil olan hayvanlarımız eğer hastalanır veya yaralanırsa onları ambulansla alıp kliniğimize getiriyoruz, tedavisini yapıyoruz, ameliyat gerekiyorsa ehil veterinerlerimizce ameliyatlarını da yapıyoruz. " diye konuştu.

"22 SPOR BRANŞININ İÇERİSİNDE OLDUĞU SPOR KÖYÜ KURUYORUZ"

Ümraniye adını artık daha fazla duyulacağını belirten Başkan Yıldırım sözlerini şöyle devam etti: "İlçemizdeki gelişim ve değişimden, ilçemizdeki yeniliklerden daha fazla haberdar olacaksınız. Çünkü yaptığın işi doğru iletişim kanallarıyla anlatamadığın sürece o iş yalnızca dar bir çevrede bilinir kalıyor. 2 yılda 22 çok amaçlı saha yapıldı. Bu sahaların hepsi kendi içinde ayrı bir sosyal alan olarak planlanarak yapıldı. Yani kafesini, oturma alanını, soyunma odalarını, fitness salonlarına, güvenlik kameralarına kadar düzenleyerek aktif hale getirdik. Ümraniye'de golf sahamız dahi var desem bu başkan da hayal mi kuruyor diye aklınızdan geçebilir ama şurada az ilerde 12 delikli golf sahamız da kullanımda ve buradan şunu da söylemiş olayım 22 spor branşının içerisinde olduğu Spor Köyü kuruyoruz"

"GERİ DÖNÜŞÜMDE SON 2 YILDA YAKLAŞIK 30 BİN TONA YAKIN GERİ DÖNÜŞÜM SAĞLADIK"

Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşi Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde sıfır atık projesiyle ciddi bir yol kat ettik diyen Yıldırım "Bizler de Ümraniye Belediyesi olarak son 2 yılda gün aşırı, evlerden, okullardan, iş yerlerlerinden geri dönüştürmek için atık topluyoruz. Ama öyle kapının önüne koy alalım değil. Direk evinin kapısına gidip tek tek alıyoruz. Plastik ayrı, yağ atıkları ayrı, cam ayrı, kağıt ayrı. Geri dönüşümde son 2 yılda yaklaşık 30 bin tona yakın geri dönüşüm sağladık" şeklinde konuştu.

"BİZ AK PARTİLİ BELEDİYELER OLARAK LAF DEĞİL İŞ YAPIYORUZ"

Kültür Turizm Bakanlığımız ile birlikte Türkiye'de bulunan 4 AVM Halk Kütüphanesinden birini Ümraniye'de açtıklarını söyleyen Başkan İsmet Yıldırım, "Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ya vallahi biz kavga etmeye yıkmaya gelmedik, gönüller yapmaya geldik diye. Biz de Ümraniye Belediyesi olarak gönüller inşa etmeye çalışıyoruz. Son 2 yılda 8 bin 476 hastamıza hasta nakil hizmeti verdik, özel gereksinimi vatandaşlarımıza evlerinde doğum günü kutlaması düzenleyerek onların mutlu olmalarını sağladık. Bütün engelleri ortadan kaldıracak özel gereksinimle vatandaşlarımızın hayatlarını noksansız devam ettirebilecekleri projeler üzerinde çalışıyor ve yeni projeleri hayata geçiriyoruz, bunlardan bir tanesi de engelsiz yaşam merkezi. Projesini bitirdik önümüzdeki günlerde inşaatına başlayıp kısa sürede bitireceğiz. Biz AK Partili belediyeler olarak laf değil iş yapıyoruz" dedi.

AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI OSMAN NURİ KABAKTEPE: İki yılda yaptıklarını iki dakikaya zor sığdıranlara hizmet nedir göstermeye hazırız

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe de lansmanda söz aldı. Kabaktepe yaptığı açıklamada, "AK Parti kültür demektir, sanat demektir, şehircilik, çevrecilik demektir. Yerel yönetim anlayışı AK Parti'de bir başka. Temel atamayanlara, proje yapamayanlara, 40 yıllık ormanları ben yaptım diyerek açanlara, rahmetli Kadir Topbaş'ın üç ayda yaptıklarını üç yılda yapamayanlara, iki yıldır yaptıklarını anlatmak için iki saate değil iki dakikaya zor sığdıranlara, eğer yerel yönetim nedir, hizmet nedir, yerel yönetimde devrim nedir, insana hizmet nedir görmek isterseniz AK Parti belediyeciliğinin olduğu her yerde size göstermeye hazırız." şeklinde konuştu.