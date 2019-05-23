Ümraniye Cezaevinde yangın
Ümraniye T Tipi Kapalı Cezaevinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
- AA
Alınan bilgiye göre, cezaevindeki bir hücrede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi cezaevi görevlileri yaptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. İtfaiye ekipleri, duman tahliyesinin ardından cezaevinden ayrıldı.
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