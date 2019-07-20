Ümraniye'de 29 katlı binada yangın
Ümraniye'de bir inşaat halindeki 29 katlı binanın üst katlarında yangın çıktı.
- DHA
Ümraniye'de bir inşaat halindeki 29 katlı binanın üst katlarında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İnşaatta malzemelerin yandığı belirtilirken yükselen dumanlar bir çok yerden görülüyor.
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