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Ümraniye'de AVM'de yangın paniği! Ekipler seferber oldu

Ümraniye'de bulunan bir AVM'nin çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler AVM'nin havalandırma motorundan yükselen alevleri kısa sürede söndürdü.

DHA9 Aralık 2024 Pazartesi 23:27 - Güncelleme:
Ümraniye'de AVM'de yangın paniği! Ekipler seferber oldu
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Yangın, saat 21.00 sıralarında Necip Fazıl Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde bulunan bir AVM'nin çatısındaki havalandırma motorunda çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangında alevleri gören çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri, polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin merdiven aracıyla dışarıdan müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü. Kimsenin yara almadığı yangın sırasında alışveriş merkezinin otopark girişleri kapatıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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