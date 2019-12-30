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Ümraniye'de cam imalathanesinde patlama! 1, ölü 3 yaralı

Ümraniye Dudullu’da bir cam imalathanesinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

IHA30.12.2019  17:03 - Güncelleme: 30.12.2019  17:18

Ümraniye Dudullu’da bir cam imalathanesinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA YAPILDI
İstanbul Valiliği'nden olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklama şu şekilde:
"Ümraniye ilçesi Dudullu Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir cam fabrikasında, bugün saat 16.00 sıralarında kazan patlaması meydana geldiği bildirilmiştir. Olay yerine hemen güvenlik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilmiş, patlama
sonrasında işyerinde oluşan yangın söndürülmüştür. Alınan ilk bilgilere göre; olayda 1 kişi hayatını kaybetmiş, yaralı olarak
kurtarılan 7 kişi çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Olaya ilişkin tahkikat sürdürülmektedir"

Fahrettin Altun’dan Kanal İstanbul paylaşımı

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